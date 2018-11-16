У школы в Романовке появится бассейн

СЕГОДНЯ 15:53 2018-11-16T15:54:26+03:00

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в эфире ГТРК «Саратов» рассказал о том, какие проекты планируется реализовать в Саратовской области в ближайшее время.

В частности, спикер анонсировал новые спортивные объекты, которые появятся в регионе. Это бассейн рядом со школой в Романовке, продолжится строительство дворца водных видов спорта и реконструкция стадиона в Ершове.

- Меня очень обрадовало известие о том, что благодаря инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в следующем году на территории школы появится бассейн. С особенным нетерпением ждут этого события школьники и спортсмены. Для тех, кто уже серьезно занимается спортом, сооружение станет базой для тренировок и трамплином для новых побед. А для всех остальных появится возможность вести активный образ жизни, заниматься физической культурой. Уверен, что частыми гостями здесь будут все жители поселка, независимо от возраста и профессии.

В целом, строительство бассейна даст мощный импульс к дальнейшему развитию спорта и формированию здорового и гармонично развитого молодого поколения. Спортобъект станет настоящей достопримечательностью и украшением не только нашего поселка, но и района в целом. Подобные проекты – важная часть стратегии развития отдаленных территорий, инициатором которой стал Вячеслав Володин. Он уделяет большое внимание благоустройству населенных пунктов, расположенных далеко от областного центра и созданию равных условий для всех жителей, — прокомментировал житель р.п. Романовка Александр Гребенщиков.