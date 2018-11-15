В Энгельсе разыскивают водителя который сбил ребенка и скрылся
В результате наезда ребенка госпитализировали
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Сегодня в Энгельсе около 13:00 у дома №10, по улице Расковой, неустановленный водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия.
- Неизвестный водитель управляя неустановленным автомобилем допустил наезд на 8-летнюю девочку и уехал с места происшествия, — рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД МУ МВД России "Энгельсское.
В результате ДТП девочка с травмами была госпитализирована. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают водителя который сбил ребенка и не оказав ему помощи скрылся с места преступления.