Саратовская область получит 33 автомобиля «скорой помощи»
Машины должны прийти до конца года
Валерий Радаев встретился с руководством медколледжаФото: Тимур Гадеев
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Саратовская область получит 8,8 млрд рублей на развитие медицины.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом было заявлено на встрече губернатора а Валерия Радаева с руководством и студентами базового медицинского колледжа.
Кроме того, в рамках проекта до конца года область получит 33 машины скорой помощи, тогда как в прошлом году сельские районы получили только 18 машин.
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