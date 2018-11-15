Саратовская область получит 33 автомобиля «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-15T12:39:42+03:00

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Саратовская область получит 8,8 млрд рублей на развитие медицины.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом было заявлено на встрече губернатора а Валерия Радаева с руководством и студентами базового медицинского колледжа.

Кроме того, в рамках проекта до конца года область получит 33 машины скорой помощи, тогда как в прошлом году сельские районы получили только 18 машин.

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