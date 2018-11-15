Под Саратовом мальчик отравился алкоголем
Его могут поставить на учет в полиции
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В Саратовской области прокуратура начала проверку алкогольного отравления подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 15-летнего мальчика доставили в детское отделение Краснопартизанской районной больницы 10 ноября.
У ребенка диагностирована интоксикация организма, предположительно, из-за употребления алкоголя.
Проверка поможет установить обстоятельства ЧП, приобретения спиртного, а также условия жизни подростка.
Кроме того, организована проверка исполнения его родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Будет рассмотрен вопрос постановки мальчика на учет в органах полиции.