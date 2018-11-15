2018-11-15T08:45:26+03:00
Происшествия

Под Саратовом мальчик отравился алкоголем

Его могут поставить на учет в полиции
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прокуратура начала проверку алкогольного отравления подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 15-летнего мальчика доставили в детское отделение Краснопартизанской районной больницы 10 ноября.

У ребенка диагностирована интоксикация организма, предположительно, из-за употребления алкоголя.

Проверка поможет установить обстоятельства ЧП, приобретения спиртного, а также условия жизни подростка.

Кроме того, организована проверка исполнения его родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Будет рассмотрен вопрос постановки мальчика на учет в органах полиции.

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