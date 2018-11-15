Вечером в среду полыхал жилой дом на Фабричной улице
Двум пенсионерам потребовалась помощь
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В среду, 14 ноября, в ГУ МЧС Саратова поступило сообщение о пожаре на улице Фабричная.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, возгорание началось примерно в 20:20.
На место происшествия выезжали 13 пожарных. Они справились с огнем в 22:49.
Площадь возгорания составила 140 кв. метров. Пострадавших нет, но двум пожилым жильцам потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия на нервной почве.
Причина пожара устанавливается.