Вечером в среду полыхал жилой дом на Фабричной улице

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-15T07:42:31+03:00

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В среду, 14 ноября, в ГУ МЧС Саратова поступило сообщение о пожаре на улице Фабричная.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, возгорание началось примерно в 20:20.

На место происшествия выезжали 13 пожарных. Они справились с огнем в 22:49.

Площадь возгорания составила 140 кв. метров. Пострадавших нет, но двум пожилым жильцам потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия на нервной почве.

Причина пожара устанавливается.