Опубликовано видео задержания похитителей бензина в Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-14T16:33:32+03:00

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В Саратовской области полицейские задержали мужчин, которые слили более тонны бензина и дизельного топлива.

- Один из водителей доставлял на бензовозе топливо на заправки Саратова. Однако полностью груз до потребителя так и не доходил. В условленном месте на выезде из Энгельса злоумышленники сливали бензин в 30-литровые канистры, которые потом отвозили в специально арендованные для этого гаражи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

В отношении мужчин заведено уголовное дело. Нарушители были выявлены в рамках проведения операции «ТЭК».