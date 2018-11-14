Опубликовано видео задержания похитителей бензина в Саратовской области
Задержаны подозреваемые в хищении нефтепродуктов в Саратовской области.
В Саратовской области полицейские задержали мужчин, которые слили более тонны бензина и дизельного топлива.
- Один из водителей доставлял на бензовозе топливо на заправки Саратова. Однако полностью груз до потребителя так и не доходил. В условленном месте на выезде из Энгельса злоумышленники сливали бензин в 30-литровые канистры, которые потом отвозили в специально арендованные для этого гаражи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.
В отношении мужчин заведено уголовное дело. Нарушители были выявлены в рамках проведения операции «ТЭК».
Задержаны подозреваемые в хищении нефтепродуктов в Саратовской области.