На саратовской трассе водитель «десятки» протаранил скутер

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-14T09:25:16+03:00

Он выехал на встречку, предположительно, из-за спущенного колеса

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Вчера, 13 ноября, на 83 км автодороги Пугачев — Перелюб 31-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, съехал со своей полосы и протаранил скутер Racer.

- ДТП случилось около шести вечера. Предположительной причиной выезда на встречку стало спущенное колесо, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

В итоге 31-летняя женщина, которая была за рулем скутера, получила травмы. Ей назначили лечение на дому.