2018-11-13T16:30:46+03:00
Общество

В Саратове школьники помогли собрать более 400 тыс. рублей на лечение детей-инвалидов

Пятеро детей получили помощь
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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В Саратове благотворительная акция по сбору макулатуры «Спасем дерево» помогла собрать более 428 тыс. рублей на лечение детям-инвалидам.

Награждение победителей из городских школ прошло сегодня, 13 ноября, в центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».

Акция проходит уже в шестой раз. В этом году ее участники собрали более 70 тонн макулатуры. На вырученные деньги от этого деньги организаторы акции: благотворительный фонд «Благодать» и комитет по образованию администрации Саратова подарили четырехлетнему Ивану Рожкову возможность пройти полный курс восстановительной терапии в челябинском реабилитационном центре «Сакура».

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Акция помогла найти деньги на лечение Вите Свиридову и Эмилю Касимову. Десятилетний Егор Берников получил жизненно важные медикаменты, а пятилетняя Джардемова Амелия — специальную коляску.

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