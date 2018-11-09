В составе «Протона-Саратов» всего две воспитанницы из Саратовской области

9 Нояб. 21:22 2018-11-09T21:57:40+03:00

Команда за день до игры в Суперлиге укомплектована лишь восемью волейболистками

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Вечером 9 ноября, за день до стартовой игры в Суперлиге, руководство команды женской волейбольной команды «Протон-Саратов» решило провести пресс-конференцию.

На ней присутствовал главный тренер команды «Протон-Саратов» Юрий Маричев, глава федерации Анатолий Годаль, менеджер Андрей Афиногенов и тренер Сергей Юркин.

Капитан команды, Анастасия Маркова, на встречу с журналистами не пришла. Как пояснили организаторы, она заболела, и чтобы к игре 11 ноября она была в норме, решили проводить конференцию без неё.

Наконец болельщики, которых на встречу не допустили, и журналисты смогли узнать состав команды, которая возникла меньше чем за пару месяцев до начала чемпионата вместо игравшего до тех пор «Протона». В основном составе всего восемь спортсменок:

Вера Костючек, доигровщица (Беларусь)

Ксения Меньщикова, блокирующая

Валерия Фадеева, связующая

Екатерина Ермолова, блокирующая

Анастасия Маркова, доигровщица, капитан команды

Амага Джиоева, либеро

Анастасия Петрунина, диагональная

Татьяна Краснова, блокирующая.

Глава региональной федерации волейбола Анатолий Годаль заявил о желании чтобы костяк команды составляли саратовские спортсмены.

- Сейчас говорить о том, какое мы займём место, нет смысла. Костючик - 18 лет, кому-то - 19. Достаточно юные, можно сказать, дети. С ними предстоит много работы. У них ещё не сформировалась психология победителя, предстоит выработка характера, - заявил Маричев.

При этом, по данным из открытых источников, лишь две девушки из списка - Ермолова и Фадеева, являются воспитанницами волейбольной школы Саратовской области. Кроме того, у Веры Костючек подписан и действует контракт с клубом «Протон-БАЭС» и выступление за другую команду грозит ей дисквалификацией на несколько лет.

Посмотреть на игру этого состава «Протон-Саратов» можно будет уже в воскресенье, 11 ноября, в ФОК «Звездный» в 18.00 против «Сахалина».