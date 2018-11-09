2018-11-09T16:01:59+03:00
Происшествия

В Саратове полицейский спас женщину от падения из окна

Он ворвался в комнату и схватил ее
Дарья Вострикова
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Старший лейтенант полиции Денис Кукунин и лейтенант полиции Максим Лосев спасли саратовчанку от необдуманного поступка.

- Оперативному дежурному сообщение поступило 8 ноября около 9 часов вечера. Он поспешил передать информацию дежурившему неподалеку дорожному патрулю, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городского ГУВД.

ЧП произошло в одном из домов на улице Посадского. Якобы женщина намеревалась прыгнуть из окна.

Денис Кукунин смог зайти в квартиру, а вот попасть в нужную комнату, где находилась девушка, ему не удалось. В ответ на стук в дверь она пригрозила, что прыгнет на улицу, если кто-то все-таки войдет.

Подоспевшие спасатели разрешили ситуацию. Один из них вошел в квартиру и разговаривал с женщиной из соседнего окна. По знаку Денис Кукунин ворвался в комнату и снял ее с окна.

Мужчина передал горожанку спасателям и вернулся на свой служебный пост вместе с напарником.

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