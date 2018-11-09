Жители коттеджного микрорайона в Саратове получили доступ к услугам «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-09T15:28:41+03:00

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«Ростелеком» завершил строительство оптической сети связи в секторе малоэтажной застройки в Ленинском районе Саратова. Доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам получили 320 семей.

Жители коттеджей по 1-му Савельевскому проезду, улицам 1-й Зеленогорской, Савельевской и Малой Савельевской теперь могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть более 240 каналов интерактивного телевидения и управлять просмотром передач: ставить на паузу, перематывать или записывать. Семьи смогут подключить интеллектуальное видеонаблюдение и систему «Умный дом», чтобы защитить жилье от непредвиденных ситуаций. По запросу абонентов сотрудники компании настроят сеть Wi-Fi с покрытием по всему дому и помогут с активацией умных устройств.

- Мы хотим, чтобы с нашими сервисами жизнь клиентов стала комфортнее, интереснее и безопаснее, – прокомментировал заместитель директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мухамбаев. – Оптика обеспечивает стабильное соединение, высокую скорость передачи данных и доступ абонентов к различным цифровым услугам. Каждая семья может подобрать пакет сервисов, отвечающий индивидуальным запросам.

Например, пакет услуг «Для интернета везде» включает скоростной интернет с антивирусной защитой, мобильную связь, онлайн-телевидение и память на «Яндекс.Диске». Стоимость – 600 рублей в месяц. Пользователи тарифа могут выходить в сеть как дома, так и за его пределами, используя Wi-Fi или мобильные гигабайты трафика. 101 телевизионный канал доступен абонентам где угодно (для этого надо установить мобильное приложение «ТВ онлайн»). Wi-Fi-роутер предоставляется по специальной цене.

Комплексное предложение «Для семьи» поможет родителям и детям всегда оставаться на связи и пользоваться веб-сервисами, не беспокоясь о сетевых угрозах. В пакет услуг входят скоростной интернет с антивирусной защитой для двух устройств, мобильная связь с возможностью подключения пяти сим-карт и интерактивное телевидение. На сопутствующее оборудование действуют скидки.

Узнать подробную информацию об услугах и оставить заявку на их подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте www.saratov.rt.ru.