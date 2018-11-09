Под Саратовом 67-летний педофил ответит за растление 9-летнего ребенка
Мужчина находится под стражей
Изменить размер текста:
В Саратовском районе в отношении 67-летнего мужчины возбудили уголовное дело за педофилию.
- По данным следствия, все произошло 29 сентября. Мужчина растлил 9-летнего около дома одного из СНТ Саратовского района, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.
Полиция задержала злоумышленника. Он признал свою вину еще до окончания следствия.
В отношении преступника заведено уголовное дело, которое уже передано в суд. Он ожидает своей участи под стражей.