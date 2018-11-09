Из Саратовской области запретили вывозить тысячу тонн зараженной пшеницы
В зерне были обнаружили ядовитые семена
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Инспекторы управления Россельхознадзора по Саратовской области запретили вывоз 1000 тонн пшеницы после проведения фитосанитарного контроля.
- Выяснилось, что партия зерна из Энгельсского района заражена семенами горчака ползучего в количестве одной штуки на каждый килограмм. Это один из самых вредносносных сорняков. Растение очень неприхотливо к условиям почвы и климата и засоряет посевы всех культур, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
Предотвратить снижение урожайности помогла гербологическая экспертиза.
Партия с ядовитыми семенами не пересекла региональные границы.