Из Саратовской области запретили вывозить тысячу тонн зараженной пшеницы

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-09T10:29:22+03:00

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Инспекторы управления Россельхознадзора по Саратовской области запретили вывоз 1000 тонн пшеницы после проведения фитосанитарного контроля.

- Выяснилось, что партия зерна из Энгельсского района заражена семенами горчака ползучего в количестве одной штуки на каждый килограмм. Это один из самых вредносносных сорняков. Растение очень неприхотливо к условиям почвы и климата и засоряет посевы всех культур, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Предотвратить снижение урожайности помогла гербологическая экспертиза.

Партия с ядовитыми семенами не пересекла региональные границы.