2018-11-09T08:39:12+03:00
Общество

Депутат Гордумы помог приезжему, у которого в Саратове обострилось хроническое заболевание

Также он помог пенсионеру с госпитализацией в клинику урологии
Екатерина Семенова
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Депутат Саратовской городской Думы Николай Островский провел выездной прием граждан на базе ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии».

Пенсионер из Саратова обратился с просьбой в оказании содействия в его госпитализации. Мужчина объяснил, что несколько лет страдает хроническим заболеванием, и совсем недавно ему был поставлен предварительный диагноз, который необходимо подтвердить или опровергнуть. Ознакомившись с предоставленными заявителем медицинскими выписками, Николай Островский решил вопрос с госпитализацией горожанина в клинику урологии саратовского медицинского университета.

Житель Москвы, являющийся уроженцем Саратова и находящийся в рабочей командировке в нашем городе, обратился на прием к депутату с проблемой обострения хронического заболевания. После беседы с заявителем было принято решение о его экстренной госпитализации в областную клиническую больницу, где ему будет проведено соответствующее обследование с последующим лечением и, в случае необходимости, организовано оперативное вмешательство.

- Для меня забота о здоровье человека всегда стоит на первом месте, поэтому и не удивительно, что основная масса обращений, которые поступают ко мне – это вопросы с просьбой оказать помощь по медицинским направлениям. В свою очередь, я буду стремиться к тому, чтобы все обратившиеся получили квалифицированную помощь, и приложу к этому все усилия, – подытожил Николай Островский.

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