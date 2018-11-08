2018-11-08T14:32:28+03:00
Общество

Саратовские команды привезли медали с Всероссийского турнира по фехтованию на шпагах «Волга-Волга»

Самым старшим спортсменам было по 12 лет
Дарья Вострикова
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Саратовские спортсмены в составе команды «Саратов-1» заняли второе место на Всероссийском турнире по фехтованию на шпагах «Волга-Волга» среди 13-14-летних юношей.

- Серебро привезли домой Данила Корбашев, Сергей Чуев, Даниил Павлов и Георгия Суслова. Бронзу завоевали 11-12-летние ребята из той же команды — Кузьмин Леонид, Черечукин Михаил, Мельниченко Иван, Головцов Андрей, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта.

Команда девушек того же возраста заняла четвертое место, уступив москвичкам и кировчанкам. Речь идет об Майе Архиповой, Надежде Игнатьевой, Яне Палагиной и Кире Макаричевой.

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