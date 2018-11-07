В Саратовской области из детского сада изъяли небезопасную крупу

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-07T15:51:26+03:00

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Региональный Россельхознадзор изъял из рациона детского сада в Ртищевском районе небезопасную крупу.

- На момент проверки в обороте учреждения находились и использовались на пищевые цели восемь партий круп в ассортименте. Одна из них — горох шлифованный, колотый, первого сорта — закуплена детсадом с неправильной маркировкой, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Руководителю садика выдано предписание, чтобы он уничтожил небезопасную крупу или вернул ее поставщику.