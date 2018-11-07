2018-11-07T15:09:47+03:00
Общество

Николай Панков: Госдума приняла важный для аграриев законопроект

Магазины не смогут возвращать сельхозпроизводителям нераспроданные продукты
Екатерина Семенова
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Государственной думой принят важный закон о дополнительных мерах защиты отечественных производителей на продовольственном рынке и потребителей. Речь идет о запрете возврата нереализованной продукции производителю. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

Напомним, в настоящее время существует практика, когда торговые сети по договору купли-продажи забирают продукцию производителя, но спустя некоторое время по своему усмотрению могут вернуть ее назад, не оплатив, либо заставить ее выкупать.

- Только что мы приняли в третьем чтении очень важный для наших аграриев и сельхозпроизводителей закон. Он накладывает запрет на возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Ранее торговые сети непроданную продукцию возвращали аграриям. Сейчас закон запрещает это делать.

Володин поблагодарил Ирину Яровую и Владимира Кашина за работу, проведенную со всеми участниками торговой сферы — сетями, производителями, союзами. Отдельно отметил работу руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова за организацию работы по данному закону, — отметил Николай Панков.

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