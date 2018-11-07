В Ртищевском районе администрацию заставили зарегистрировать древние курганы
Объекты культурного наследия оказались бесхозными
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В Ртищеве Саратовской области прокуратура выявила нарушения законодательства о сохранности объектов культурного (археологического) наследия.
- Возле села Каменка расположены 17 насыпей курганных групп 3 тыс. лет до н. э. – XIV века, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре.
Объекты относятся к памятникам культурного (археологического) наследия.
При этом местные власти не предприняли мер для оформления документов и регистрации курганов.
Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать администрацию поставить на учет объекты. Суд удовлетворит требования.