В Ртищевском районе администрацию заставили зарегистрировать древние курганы

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-07T15:01:09+03:00

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В Ртищеве Саратовской области прокуратура выявила нарушения законодательства о сохранности объектов культурного (археологического) наследия.

- Возле села Каменка расположены 17 насыпей курганных групп 3 тыс. лет до н. э. – XIV века, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре.

Объекты относятся к памятникам культурного (археологического) наследия.

При этом местные власти не предприняли мер для оформления документов и регистрации курганов.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать администрацию поставить на учет объекты. Суд удовлетворит требования.