2018-11-07T14:58:18+03:00
Происшествия

Долг по алиментам за девять лет отправил саратовца в тюрьму

Его сын недополучил свыше 600 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд отправил в тюрьму 36-летнего саратовца за отказ платить алименты на протяжении девяти лет.

- Даже привлечение к административному наказанию не заставило мужчину отдать свыше 600 тыс. рублей долга. Кроме того, на счету отца-кукушки две непогашенные судимости, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь его домом на восемь месяцев станет исправительная колония строгого режима.

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