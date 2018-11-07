Более полумиллиарда рублей предложено направить на школы Саратова

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-07T09:55:00+03:00

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Дефицит бюджета Саратова планируется сократить более чем на 30 млн рублей. При этом на 21,2 млн будут увеличены доходы муниципалитета и на 11,2 млн — снижены расходы. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании профильной комиссии Саратовской городской думы.

Большая часть суммы допдохода — результат судебной работы муниципальной власти. С одной из строительных фирм в Арбитражном суде удалось взыскать 10 млн рублей неустойки за несоблюдение контрактов.

В ходе рассмотрения повестки дня депутаты также обсудили проект решения «О предоставлении муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование». Администрация предлагает передать два нежилых объекта, расположенные по адресам: улица Огородная, 193Б площадью 630,4 кв. м и улица Лебедева-Кумача В. И. площадью 30 кв. м в безвозмездное пользование комитета мировых судей Саратовской области и УМВД России по Саратову, в том числе — для размещения опорного пункта полиции. Однако, если сдать данные объекты в аренду, городская казна получит более 1,5 млн рублей дохода в год. Поэтому некоторые депутаты настаивали на таком варианте.

Другая важная тема — строительство дороги в объезд железнодорожных переездов от села Александровка через станцию Кокурино до улицы Азина в районе ТЭЦ-2 общей протяженностью 1,7 км. Вопрос возник не случайно, ранее местные жители неоднократно обращались с данной просьбой к Валерию Радаеву, который и пообещал решить эту проблему, что позволит избежать многочасовых пробок. Строительство дороги уже запланировано и начнется в 2019 году.

Кроме того, было рекомендовано поднять арендную плату СПГЭСу за пользование городским имуществом. Цена для компании увеличится на 4% с 1 января следующего года.

В конце заседания депутат Олег Комаров предложил направить более 550 млн рублей на благоустройство школьных территорий, в том числе — на асфальтирование пришкольных участков. Вопрос будет обсуждаться дополнительно.

Окончательные решения по этим темам будут приняты на внеочередном заседании гордумы 8 ноября.