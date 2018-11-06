2018-11-06T11:45:31+03:00
Происшествия

Вор из Балаково забрал 200 тыс. рублей пожертвований из мечетей

Злоумышленника задержали на выезде из города
Дарья Вострикова
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в трех кражах на 200 тыс. рублей пожертвований из мечетей Маркса, Вольска и Балаково.

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- Ориентировка на злоумышленника помогла задержать его на выезде из Балаково. Мужчину опознал водитель такси, в салоне которого он находился. По словам 21-летнего задержанного, он залезал в окна церквей по ночам, чтобы обеспечить себя во время путешествия автостопом. Постоянной работы у него не было. Часть похищенного он поставил на спорт в одной из букмекерских контор, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД Саратова.

В отношении мужчины заведено уголовное дело. По версии следствия, он может быть причастен к кражам в других регионах нашей страны.

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На поимку злоумышленника был ориентирован личный состав оперативных служб и подразделений полиции, опрашивалось местное население. А в СМИ размещались ориентировки с фотороботом подореваемого.

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