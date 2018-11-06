2018-11-06T10:06:10+03:00
Происшествия

В Саратовской области «Лада Калина» врезалась в грузовик с прицепом

В аварии пострадали три человека
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на автодороге СызраньСаратовВолгоград Саратовского района 54-летний водитель «Лады Калина» врезался в грузовик.

- Легковушка не уступила дорогу большегрузу с прицепом, имевшему преимущество, и допустила столкновение с полуприцепом автомобиля MAN, за рулем которого был 38-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП водитель «Лады Калина» и пассажир госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24