В Саратовской области «Лада Калина» врезалась в грузовик с прицепом
В аварии пострадали три человека
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В минувшие выходные на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград Саратовского района 54-летний водитель «Лады Калина» врезался в грузовик.
- Легковушка не уступила дорогу большегрузу с прицепом, имевшему преимущество, и допустила столкновение с полуприцепом автомобиля MAN, за рулем которого был 38-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП водитель «Лады Калина» и пассажир госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.