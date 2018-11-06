В Саратовской области «Лада Калина» врезалась в грузовик с прицепом

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-06T10:06:10+03:00

В аварии пострадали три человека

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В минувшие выходные на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград Саратовского района 54-летний водитель «Лады Калина» врезался в грузовик.

- Легковушка не уступила дорогу большегрузу с прицепом, имевшему преимущество, и допустила столкновение с полуприцепом автомобиля MAN, за рулем которого был 38-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП водитель «Лады Калина» и пассажир госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.