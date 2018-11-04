В Саратове в воскресенье днем ожидается дождь
Также возможен порывистый ветер
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Сегодня, 4 ноября, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в Гидрометцентре, днем в большинстве районов возможен небольшой и умеренный дождь.
Также ожидается туман, местами с понижением видимости до 500 метров и менее.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, временами возможны порывы до 14 метров в секунду.
Воздух днем прогреется до 3-8 градусов тепла.