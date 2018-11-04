2018-11-04T08:37:20+03:00
Общество

В Саратове в воскресенье днем ожидается дождь

Также возможен порывистый ветер
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 ноября, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гидрометцентре, днем в большинстве районов возможен небольшой и умеренный дождь.

Также ожидается туман, местами с понижением видимости до 500 метров и менее.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, временами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Воздух днем прогреется до 3-8 градусов тепла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев поздравил саратовцев с Днем народного единства
Панков поздравил земляков с Днем народного единства
В Саратове рецидивист избил хозяина и украл деньги и телефон
В Балаково водитель Ford сбил 14-летнюю девочку
В Энгельском районе за кражу велосипеда задержаны три подростка
На выезде из Энгельса серьезная пробка
Руководитель российской делегации предложил совместные проекты с Уругваем
В Саратовской области «семерка» с 72-летним водителем врезалась в автобус «Властелин»
Николай Панков: Сенатор Уругвая высоко оценила работу Володина на международном уровне
В Саратовской области вылетел в кювет и перевернулся Subaru Legasy
Радаев: Строительство лицея Шнитке в Энгельсе вышло на финишную прямую
В Саратовской области бойцы СОБР Росгвардии задержали троих подозреваемых
Авария на заводе Евстафьева стала причиной срыва начала отопсезона в Вольске
Застрявшая на рельсах фура парализовала трамвайное движение в Поливановке
Саратовскую продавщицу оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетней
На 6-й Дачной в Саратове перевернулся автомобиль
В Саратовской области обнаружены некачественные глазные капли для животных
В Саратовской области мужчина обокрал товарища при возвращении с вахты
В Саратовской области подросток обворовал товарища
Радаев раскритиковал темпы ремонта противотуберкулезного санатория в Саратове
Двое безработных украли у саратовца входную дверь