На семи улицах Ленинского района Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-02T10:23:29+03:00

Это связано с ремонтом водовода

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В Саратове сегодня, 2 ноября, для ремонта водовода отключили воду на семи улицах Ленинского района.

- Ориентировочно до 16:00 водоснабжения не будет на Электронной, 7 и 7а, Перспективной, 11, 13, 15, Лебедева-Кумача, 72–78 и Тархова, 20а, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ООО «КВС».

Коммунальщики также отметили, что до полуночи сегодняшнего дня, 2 ноября, также отключили воду на улицах Благодарова, 3-я Степная, 21 и Буровая, 15.

Напомним, вчера, 1 ноября, на Электронной, Перспективной, Тархова и Лебедева-Кумача также не было водоснабжения.