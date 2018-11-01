Управляющие компании могут быть лишены лицензии из-за долгов за тепло

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-01T16:44:33+03:00

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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил 30 уведомлений о необходимости в срочном порядке погасить задолженность за энергоресурсы крупнейшим должникам — управляющим компаниям. Долги за тепло могут стать причиной привлечения коммунальщиков к административной ответственности и последующему отзыву у них лицензии на управление многоквартирными домами согласно постановлению РФ от 28.10.2014 года №1110. Задолженность данной категории клиентов составляет более 450 млн рублей.

Вступившие в силу в сентябре 2018 года поправки в Положение о лицензировании ввели понятие грубого нарушения лицензионных требований. Данные нарушения могут привести к лишению лицензии и, соответственно, права на управление жилыми домами. К таковым отнесена и задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере равной или превышающей двухмесячную величину обязательств по оплате энергоресурсов.

Специалисты саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» также предупреждают, что если в течение двух недель управляющие компании не погасят задолженность за отопление и горячее водоснабжение, то энергетики направят в лицензирующий орган заявления о привлечении организаций и их руководителей к административной ответственности