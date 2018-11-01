Балаковская АЭС провела Открытый турнир по настольному теннису

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-01T15:35:27+03:00

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30 октября 2018 года завершился Открытый турнир по настольному теннису на кубок Балаковской АЭС.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены города Балаково. За победу в турнире боролись 35 теннисистов.

Среди женщин первое место заняла работник первичной профсоюзной организации Балаковской АЭС Юлия Моисеева - победительница летней Спартакиады работников предприятий атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2018». Призерами соревнований стали балаковцы – Татьяна Кондрашина (2 место) и Светлана Балакина (3 место).

У мужчин развернулась упорная борьба за лидерство. Для выявления победителя потребовалось отыграть пять партий. В итоге золотую медаль и кубок Балаковской АЭС завоевал Николай Савушкин, серебро – Владимир Юрин, а бронзу – Дмитрий Коротков.

- Мастерство участников турнира было на высоком уровне, — отметила главный судья соревнований, кандидат в мастера спорта по настольному теннису Татьяна Меделяева. – Открытый турнир, который атомная станция провела для балаковцев, это значимое событие для любителей настольного тенниса. Радует, что предприятие поддерживает спортивное движение в нашем городе, предоставляет всем желающим возможность почувствовать дух соперничества, определить собственный уровень игры и побороться с сильнейшими. Благодаря таким соревнованиям растет уровень мастерства наших спортсменов.