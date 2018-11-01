Суд оценил жизнь погибшего на кирпичном заводе саратовца в 250 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-01T11:21:48+03:00

На монтажника рухнул шкив и раздавил его

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Суд обязал ООО «Завод керамического кирпича» выплатить компенсацию за саратовца, который погиб на производстве пять лет назад.

- Это произошло из-за ненадлежащей организации охраны труда. Монтажник устанавливал шкив на вальцы СМК-372 грубого помола. Оборвавшийся трос опрокинул деталь на ногу работника, который скончался в больнице, не приходя в сознание, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Производство обязали выплатить 250 тыс. рублей компенсации морального вреда матери и сестре погибшего.