В Ртищеве рецидивист вынес из дома три чугунные батареи
Возбуждено уголовное дело
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Накануне, 31 октября, в полицию Ртищева поступило заявление от 36-летней гражданки. Она рассказала, что неизвестные взломали в ее нежилом доме дверь и вынесли три чугунные батареи.
- Правоохранители во время операции «Антикриминал» задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело за кражу.