В Ртищеве рецидивист вынес из дома три чугунные батареи

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-01T10:28:04+03:00

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Накануне, 31 октября, в полицию Ртищева поступило заявление от 36-летней гражданки. Она рассказала, что неизвестные взломали в ее нежилом доме дверь и вынесли три чугунные батареи.

- Правоохранители во время операции «Антикриминал» задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело за кражу.