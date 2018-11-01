2018-11-01T09:58:22+03:00
Происшествия

В Балакове рецидивист завладел квартирой

Сейчас мошенник сидит в колонии за подобное преступление
Тимур Гадеев
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Накануне, 31 октября, в полицию Балакова поступило заявление от 45-летнего местного жителя. Он рассказал, что в период с января этого года его 41-летний знакомый путем обмана и злоупотребления доверием завладел его квартирой.

- Как выяснили полицейские, в настоящее время подозреваемый содержится в одной из колоний УФСИН за подобное преступление, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Расследование дела завершено, сумма ущерба составила 4 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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