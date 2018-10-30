В Саратовскую колонию пытались пронести запрещенные предметы
В исправительную колонию №10 Саратовской области пресечены сразу две попытки передачи запрещенных предметов.
- Мать и дочь, прибывшие на краткосрочное свидание к одному из осужденных за убийство, рассчитывали обмануть бдительность сотрудников отдела безопасности учреждения и передать родственнику два мобильных телефона, два зарядных устройства, три симкарты и USB-накопитель, — рассказали «КП-Саратов» в УФСИН России по Саратовской области.
По данным фактам сотрудниками учреждения проводится проверка. Собранные материалы будут переданы в мировой суд для решения вопроса о привлечении родственниц осужденного к административной ответственности.