В Саратовскую колонию пытались пронести запрещенные предметы

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-30T17:02:32+03:00

В колонии №10 за попытку передачи мобильных телефонов задержаны мать и дочь

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В исправительную колонию №10 Саратовской области пресечены сразу две попытки передачи запрещенных предметов.

- Мать и дочь, прибывшие на краткосрочное свидание к одному из осужденных за убийство, рассчитывали обмануть бдительность сотрудников отдела безопасности учреждения и передать родственнику два мобильных телефона, два зарядных устройства, три симкарты и USB-накопитель, — рассказали «КП-Саратов» в УФСИН России по Саратовской области.

По данным фактам сотрудниками учреждения проводится проверка. Собранные материалы будут переданы в мировой суд для решения вопроса о привлечении родственниц осужденного к административной ответственности.