В Саратовской области пенсионерка задолжала спортивным брендам 800 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-30T16:57:37+03:00

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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области местную жительницу признали виновной в использовании чужого товарного знака.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в 2017 году во время рейда было установлено, что 64-летняя женщина торгует спортивной одеждой и обувью известных брендов. В их числе Nike, Reebok, Adidas.

Экспертиза установила, что гражданка вела бизнес, не приобретая лицензии на товарные знаки. Она нанесла ущерб компаниям в 800 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд признал ее виновной, нарушительницу оштрафовали на 70 тыс. рублей.