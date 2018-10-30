В правительстве подтвердили перебои с поставками топлива на АЗС в Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-30T16:12:00+03:00

По данным регионального минпрома, это связано с «переходом с «летнего» на «зимнее» дизтопливо, все наладится к 1 ноября

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По данным «КП-Саратов», перебои с поставками дизтоплива на ряд небольших независимых АЗС в нескольких регионах страны, в том числе в Саратовской области, связан с приостановкой отгрузки с нефтебаз вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Информацию об этом подтвердили ряд предпринимателей в Балаковском районе, осуществляющих мелкооптовые закупки дизтоплива и бензина для своих небольших АЗС. Уже доходит до того, что свои бензовозы они заливают на обычных заправках одной из крупных нефтяных компаний.

В региональном минпроме корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что перебои в поставках действительно отмечены. При этом, уже через два дня ситуация должна нормализоваться.

- Министерство промышленности и энергетики Саратовской области обладает информацией о некоторых перебоях в поставках дизельного топлива на АЗС региона. Это связано с сезонным переходом с одного вида дизтоплива на другой (с «летнего» на «зимний»). Предположительно, объем продаж будет полностью восстановлен с 1 ноября 2018 года, — рассказали «КП-Саратов» в региональном минпроме.

При этом информацией о дефиците бензина АИ-92 на заправках региона министерство не обладает.

Прогнозы скорого роста цен на топливо, который обсуждается сегодня во многих российских СМИ, в саратовском минпроме прокомментировали коротко.

- Цены на бензин и дизель у крупных оптовых поставщиков не менялись с 1 июня 2018 года. Данный вопрос находится на ежедневном контроле министерства промышленности и энергетики области, — заявили в региональном ведомстве.