Саратов не вошел в топ-100 комфортных для спорта и отдыха городов

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-30T12:05:35+03:00

Энгельс и Балаково жители оценили еще ниже

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Портал недвижимости Domofond.ru опросил 60 тыс. россиян из 150 городов страны и составил рейтинг самых лучших мест для проживания с точки зрения инфраструктуры для спорта и отдыха.

Саратовская область представлена в рейтинге тремя городами: Саратовом, Энгельсом и Балаковом. При этом самое высокое место областного центра оказалось всего лишь 104-м (55 баллов). При этом по сравнению с оценкой 2017 года ситуация немного изменилась к худшему — год назад саратовцы оценили инфраструктуру отдыха и спорта в своем городе на 5,8 балла.

Энгельс занял 119-е место (52 балла), Балаково рядом — на 122-м месте (также 52 балла). Здесь оценка также снизилась, по сравнению с прошлым годом.

Средняя отметка инфраструктуры для спорта и отдыха по стране — 5,8.

В лидерах Санкт-Петербург, Москва, города Подмосковья и Краснодарского края. Нижние строчки рейтинга заняли города Ростовской области, Камчатки и Алтайского края.