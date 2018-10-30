2018-10-30T07:56:59+03:00
Общество

В Энгельсе лежачего инвалида выселяют из квартиры за долги

Николай Панков намерен обратиться в прокуратуру
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- В ситуации с многодетной матерью из Ивантеевки отмечал, какая огромная ответственность лежит на тех, кто контролирует соблюдение закона. Ведь за каждым абзацем стоят судьбы людей. Случай, который произошел в Энгельсе, тоже особый. Лежачего инвалида, ветерана труда оставляют без жилья за неуплату долгов по квартире, — сообщил депутат.

Николай Панков, что в настоящее время Энгельсским районом управляет Александр Стрелюхин. Он считает, что тот — «эффективный глава».

- Думаю, он вмешается в ситуацию. Обязательно обращусь в прокуратуру, чтобы не допустить социальной несправедливости, — пообещал Николай Панков.

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