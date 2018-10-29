«ЭнергосбыТ Плюс» выявил нарушения при подключении жилых домов Саратова к теплу

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-29T13:54:18+03:00

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Специалисты тепловой инспекции саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» выявили нарушения в работе жилищных организаций при подключении жилых домов Саратова к теплу.

Так, в доме по Песковскому проезду, 4 управляющая компания не перевела на зимний режим работы индивидуальный тепловой пункт. Энергетики провели регулировку его параметров и включили в доме отопление.

Не все управляющие организации в оперативном порядке запускали теплоснабжение в домах после получения информации о завершении работ на подводящих коммуникациях. Так, задержки произошли в домах по улицам 3-я Садовая, 1, Большая Садовая, 188/190, Деловая, 11, Вольская, 97, Московская, 106, Котовского, 3 и другим.

Напомним, в прошедшие выходные энергетики в круглосуточном режиме вели ремонтные работы на муниципальных и бесхозяйных тепловых сетях Саратова и контролировали поступление теплоносителя в дома. На ряде объектов ветхие трубопроводы менялись участками по несколько метров.

К ремонтным работам были привлечены порядка 170 человек и 50 единиц спецтехники.

Сегодня энергетики продолжают оказывать помощь городской аварийной службе «05» в устранении дефектов на бесхозяйных тепловых сетях. На объектах работает десять ремонтных бригад Центральной ремонтной службы и четыре — подрядной организации.