В Саратовской области прокуратура заинтересовалась трупом лошади

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-29T13:49:00+03:00

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Прокуратура Краснокутского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами.

- Во время обследования выяснилось, что у забора скотомогильника, расположенного в 1,5 км от села Розовка, был обнаружен труп лошади, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

По мнению контролирующих, нахождение трупа животного не в скотомогильнике ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан. По данному факту главе администрации села Лебедевка внесено представление. Нарушение устранено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.