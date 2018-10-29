2018-10-29T10:36:32+03:00
Происшествия

ГИБДД предупреждает саратовцев об опасности на дорогах из-за предстоящего снегопада

На дорогах ожидается гололедица
Екатерина Семенова
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ГИБДД Саратовской области обращается к автомобилистам с предупреждением о плохой погоде.

- В Саратове и регионе ожидается снегопад, похолодание до минусовой температуры и гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в госавтоинспекции.

В связи с этим ГИБДД просит водителей быть предельно аккуратными на дорогах, обращать внимание на состояние шин, проверять тормоза, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Особую осторожность следует проявлять вблизи пешеходных переходов и детских учреждений.

Прохожим также рекомендуется быть предельно аккуратными, носить одежду со светоотражающими элементами, пересекать проезжую часть только по переходам.

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