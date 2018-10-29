2018-10-29T09:31:25+03:00
Общество

Работникам предприятия-банкрота в Саратове выплатили 1,1 млн рублей

Руководителя фирмы оштрафовали на 50 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова прокуратура выявила нарушения на предприятии ООО СУ «Саратовжилстрой».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, были преступлены трудовые права работников.

Оказалось, что стройфирма в 2016 году была признана банкротом и сейчас в ней идет процедура конкурсного производства. Долги по зарплате перед 36 работниками с ноября 2015 по июль 2016 года превысили 1,1 млн рублей.

В отношении руководителя были приняты меры прокурорского реагирования. По фактам рассмотрения административного дела его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В суд направлены 69 исков о взыскании задолженности по зарплате. В итоге долги были погашены.

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