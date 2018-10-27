Панков: Люди видят, кто реально работает на их благо

27 Окт. 22:24 2018-10-27T22:24:35+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов».

- Замечу, как только идут позитивные изменения по строительству школ, передаче дорог на федеральный уровень и другим важным для людей решениям, как появляются фейковые статьи. Можно ругаться с «фриками», расстраиваться, избегать их. Но дают повод для размышления. Почему Березовский перестал справляться с обязательствами по городским объектам? Вроде и раньше много набирал, но о громких срывах не слышали? А ответ проскочил в одном нашем разговоре, что Сараев заложил почти все МУПы под бизнес Березовского. И для чистоты отношений скажу авторам фейков — оставьте в покое бывшего мэра. До многих подчинённых его уже дотянулись. Дайте человеку доработать на федеральной должности, не доводите до статьи. Меньше строк, меньше срок. Глядишь, и по гешефтам вашего издателя лишнее не всплывет. Ему и так несладко, новый аэропорт глаза колет. Только и радости, что желчь через фриков излить. Ну да ладно. Думаю, схема была многим удобна. И заказы кому надо отдать, и ресурсами помочь за счёт МУПов. Так отдали строительство эллингов, с которым в итоге не справились. Не только Володин открыто высказывал позицию по неэффективной работе этих организаций, и Сараеву, и позже мэру Энгельса, где есть вопросы по реконструкции МЭЛ. Но и люди, общественные советы выявляют недочеты в строительстве, от них не скроешь срывов по срокам и качеству. Видя это, спикер Госдумы рекомендовал губернатору с министром строительства не привлекать слабые организации. Больше нет ни тепличных условий ни для застройщиков, ни монополий в бизнесе. Каждый должен делом доказывать людям свою полезность. Но не всех это устраивает. Привыкли, например, получать любые объекты, а с землёй старого аэропорта не вышло. Да, это вам не издательство «Слово». Вот и появляются фейковые статьи для давления на власть, манипуляций людьми. Но люди видят, кто реально работает для их блага, а кто набивает за их счёт свой карман. Возможно пора ввести ответственность за фейковую информацию? Думаю, статьи чище, информация правдивее будет, и жизнь людей лучше станет, — написал Николай Панков.