2018-10-27T16:10:14+03:00
Общество

Потерявшуюся в лесу под Шиханами женщину нашли грибники

Они вызвал полицейских, которые отвезли ее домой
Тимур Гадеев
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В поселке Шиханы Саратовской области в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее сестра ушла в лес за грибами и заблудилась.

- Из числа личного состава ОМВД России по ЗАТО поселка Шиханы был создан поисковый отряд, который оперативно выдвинулся на поиски заблудившейся женщины, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

К счастью, у женщины, которая заблудилась, был с собой сотовый телефон. Все это время она связывалась по телефону с сестрой и сообщала ей приметные ориентиры, — уточнили подробнее полицейские.

Позже женщина случайно услышала и увидела собиравших неподалеку грибы людей. Они тут же связались с полицией и сообщили им точные координаты местности, где нашли женщину. Прибывшие на место полицейские убедились, что с ней все в порядке, и доставили ее домой.

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