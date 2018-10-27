В Саратове после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-27T14:11:08+03:00

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26 октября в Заводском районе Саратова, на улице Орджоникидзе, 46-летний водитель Chevrolet Lacetti не убедился в безопасности своего маневра, и, сдавая задним ходом, врезался в пассажирский автобус Mersedes Benz 0405.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД, автобус двигался по маршруту №90.

- В результате удара, 69-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована в больницу, — уточнили в региональном ГИБДД.