В Саратове после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса
Водитель легковушки задним ходом въехал в маршрутку
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26 октября в Заводском районе Саратова, на улице Орджоникидзе, 46-летний водитель Chevrolet Lacetti не убедился в безопасности своего маневра, и, сдавая задним ходом, врезался в пассажирский автобус Mersedes Benz 0405.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД, автобус двигался по маршруту №90.
- В результате удара, 69-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована в больницу, — уточнили в региональном ГИБДД.