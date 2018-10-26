2018-10-26T17:26:07+03:00
Общество

Глава Росавиации объявил о сдаче нового аэропорта в Саратовской области к 1 сентября

Все монтажные работы завершаться уже к середине лета
Тимур Гадеев
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Глава Росавиации Александр Нерадько по итогам совещания на площадке строительства аэропорта в Саратовской области под Сабуровкой обозначил четкие сроки сдачи объекта.

Как передал с места событий корреспондент «КП-Саратов», до 15 июля 2019 года в аэропорту завершаться все строительно-монтажные работы. После этого, по словам руководителя Росавиации, начнется подготовка персонала на месте. К 1 сентября аэропортовый комплекс будет полностью сдан.

Напомним, в совещании принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, который приложил немало усилий к тому, чтобы новый аэропорт в Саратовской области появился.

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