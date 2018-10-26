Володин уверен, что аэропорт «Гагарин» сдадут в апреле

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-26T15:34:52+03:00

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В строящемся аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой в Саратовской области спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание.

Сразу после осмотра взлетно-посадочной полосы и других объектов строительства Володин вступительным словом открыл, совещание посвященное ходу строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.

- После осмотра строительных объектов международного аэропортового комплекса я уверен, что мы, не выходя из прежде запланированного графика, сдадим международный аэропорт апреле 2019 года, а инфраструктуру вокруг аэропорта и взлетной посадочную полосу сдадим в сентябре следующего года.