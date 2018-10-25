Двое юных сельчан попались на краже чугунных батарей в Балашове
Они сдали их в незаконный пункт приема металла
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В Балашове Саратовской области 63-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам заявителя, в ночь с 12 на 13 октября неизвестные украли с пятого этаже лестничной площадки дома по улице Маркса две чугунные батареи.
По «горячим следам» полицейские установили, что преступление совершили двое 18-летних жителей сел Степное и Репное, ранее не судимые. Краденые батареи они сдали в пункт приема металла в селе Репное, которые принадлежит 18-летнему парню, уже попадавшему в поле зрения полиции за незаконный прием лома.
Возбуждено уголовное дело.