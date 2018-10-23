Более 3 тыс. домов Саратовской области отапливаются

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-23T16:10:46+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» завершает подключение абонентов к отоплению. По данным на 23 октября, в зоне ответственности компании 3 130 домов Саратовской области отапливаются.

- Пуск отопления — это технологически сложный процесс, который не ограничивается только открытием задвижки в тепловой камере или на тепломагистрали. После начала подачи тепла клиентам необходимо проводить регулировку всей городской системы теплоснабжения. Подключение объектов ведется с учетом характеристик их теплопотребления. Самовольное вмешательство в процесс вхождения в отопсезон приводит к нарушению гидравлического режима и появлению дефектов на сетях, — рассказали «КП-Саратов» энергетики.

В «Т Плюс» также отметили, что на проверку, устранение нарушений в работе теплосетей и их регулировку каждый день выходят 14 бригад Центральной ремонтной службы, пять — от подрядчика и три бригады эксплуатации. В некоторых местах работать приходится круглосуточно.

Также специалисты саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что УК по 224 домам до сих пор не подали заявки на включение тепла. Низкие темпы подключения наблюдаются и у магазинов, предприятий, фирм и других.

Энергетики обращают внимание, что холодные батареи чаще всего являются следствием того, что УК затягивают с процессом подачи тепла в дома. В большинстве случаев это новостройки. Поэтому жильцам, обеспокоенным отсутствием отопления, следует первым делом обратиться в свою УК.