Тренер из Балашова не получал выплат за победы своих спортсменов
В Саратове сегодня состоялась встреча министра спорта Саратовской области Александра Абросимова с самбистами Денисом Кольжановым и Арманом Товмасяном, а также тренером Сергеем Разваляевым.
На встрече выяснилось, что тренер в Балашове не получал денег ни за достижения этих самбистов, ни предыдущих спортсменов.
- Может быть, за Дениса мне добавят 500 рублей. Никого не интересует результат. Моя воспитанница Даша Тепчук, победительница первенства мира, тоже уехала из Саратовской области от безнадеги в Краснодарский край, борется за Анапу, где прекрасные условия. Заслуженный мастер спорта Кирюхин никому здесь не был нужен, сейчас в Санкт-Петербурге, член сборной страны, — сказал тренер.
Министр заявил, что систему оплаты тренеров пересмотрят, за такие достижения будет достойное вознаграждение.
- Результат вообще главный критерий. С Балашовом будем разбираться, — заметил Абросимов.
Сами борцы рассказали, что самые тяжелые бои проводят на российских соревнованиях — если их пройдешь, на мире уже не так сложно.
Сегодня оба самбиста в сборной России. В ближайшее время им предстоят выступления на чемпионате мира и кубке России.
Министр Абросимов рассказал, что по итогам года минспорта планирует награждение отличившихся спортсменов.