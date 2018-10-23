Тренер из Балашова не получал выплат за победы своих спортсменов

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-23T15:41:59+03:00

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В Саратове сегодня состоялась встреча министра спорта Саратовской области Александра Абросимова с самбистами Денисом Кольжановым и Арманом Товмасяном, а также тренером Сергеем Разваляевым.

На встрече выяснилось, что тренер в Балашове не получал денег ни за достижения этих самбистов, ни предыдущих спортсменов.

- Может быть, за Дениса мне добавят 500 рублей. Никого не интересует результат. Моя воспитанница Даша Тепчук, победительница первенства мира, тоже уехала из Саратовской области от безнадеги в Краснодарский край, борется за Анапу, где прекрасные условия. Заслуженный мастер спорта Кирюхин никому здесь не был нужен, сейчас в Санкт-Петербурге, член сборной страны, — сказал тренер.

Министр заявил, что систему оплаты тренеров пересмотрят, за такие достижения будет достойное вознаграждение.

- Результат вообще главный критерий. С Балашовом будем разбираться, — заметил Абросимов.

Сами борцы рассказали, что самые тяжелые бои проводят на российских соревнованиях — если их пройдешь, на мире уже не так сложно.

Сегодня оба самбиста в сборной России. В ближайшее время им предстоят выступления на чемпионате мира и кубке России.

Министр Абросимов рассказал, что по итогам года минспорта планирует награждение отличившихся спортсменов.