Панков: С приходом Володина роль Госдумы в межгосударственных связях возросла

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-23T13:28:18+03:00

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Николай Панков, депутат Госдумы, опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов», в котором затронул важность укрепления межгосударственных связей.

- В сложной международной обстановке важно на всех уровнях укреплять межгосударственные связи, взаимодействие по вопросам, важным для наших граждан. С приходом Вячеслава Володина на пост спикера роль Госдумы в этом процессе возросла, активизировались межпарламентские контакты. В России по его приглашению работают делегации национальных парламентов многих стран, создаются межпарламентские комиссии. Масштаб этой работы можно видеть на примере Совещания спикеров евразийских парламентов, прошедшего в октябре в Турции. В нем приняли участие более 40 стран. Сегодня после двусторонней встречи со спикером, на пленарном заседании выступила председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович. С сербами нас объединяет общая история. Связи с Россией поддерживаются с конца Средневековья. Сотрудничество и взаимная поддержка, развитие политического диалога очень важны для наших государств. Уверен, что это выступление положительно скажется на укреплении двусторонних отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербия, — написал Панков.