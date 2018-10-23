Саратовский росгвардеец помог задержать наркоторговцев по пути в магазин
Сотрудник Росгвардии Саратова помог задержать подозреваемого в свое свободное время.
Как рассказали «КП-Саратов» в управлении, офицер вневедомственной охраны Мурат Нигметов шел в магазин в Ленинском районе и увидел подозрительный автомобиль.
Машины была припаркована у гипермаркета, и несколько человек постоянно выходили из салона, а вскоре возвращались.
Сотрудник Росгвардии начал наблюдать и увидел, как двое пассажиров вновь вышли из машины и в ближайшем палисаднике нашли полиэтиленовый сверток. После этого они снова вернулись в салон.
Мурат Нигметов вызвал подкрепление, и на место происшествия прибыл экипаж в составе старшего прапорщика Ивана Бабурина и старшего сержанта Александра Мызрова. Они заблокировали автомобиль и задержали подозреваемых.
Во время досмотра у одного мужчины были изъяты два свертка с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.