Саратовский росгвардеец помог задержать наркоторговцев по пути в магазин

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-23T12:57:22+03:00

Он шел за покупками, но увидел подозрительных граждан

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Сотрудник Росгвардии Саратова помог задержать подозреваемого в свое свободное время.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении, офицер вневедомственной охраны Мурат Нигметов шел в магазин в Ленинском районе и увидел подозрительный автомобиль.

Машины была припаркована у гипермаркета, и несколько человек постоянно выходили из салона, а вскоре возвращались.

Сотрудник Росгвардии начал наблюдать и увидел, как двое пассажиров вновь вышли из машины и в ближайшем палисаднике нашли полиэтиленовый сверток. После этого они снова вернулись в салон.

Мурат Нигметов вызвал подкрепление, и на место происшествия прибыл экипаж в составе старшего прапорщика Ивана Бабурина и старшего сержанта Александра Мызрова. Они заблокировали автомобиль и задержали подозреваемых.

Во время досмотра у одного мужчины были изъяты два свертка с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.