2018-10-22T17:01:33+03:00
Общество

Саратовским Фондом капремонта хотят руководить пять кандидатов

Им предстоит компьютерное тестирование и собеседование
Екатерина Семенова
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В Саратовской области начался конкурс на должность руководителя Фонда капитального ремонта.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии.

Было объявлено, что на вакансию претендуют пять кандидатов. К участию были допущены генеральный директор ООО «Авангардпроект» Ольга Афонина, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Вера Прохорова, директор ООО «Волга-строй» Сергей Егоренков, заместитель начальника отдела Фонда капитального ремонта Сергей Савин и генеральный директор ООО «Спарта» Иван Чехов.

Теперь кандидатам предстоит проверка на соответствие квалификационным требованиям, которые устанавливает минстрой РФ и определяет Жилищный кодекс.

Всего будет три этапа конкурса. На втором претенденты пройдут компьютерное тестирование на предмет знания действующего законодательства. Третий этап представляет собой собеседование с членами конкурсной комиссии, кандидатам предстоит представить свои предложения по повышению эффективности работы Фонда.

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