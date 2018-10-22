2018-10-22T14:56:43+03:00
Общество

Саратовский гордеп привил детям любовь к чтению

В библиотеке №36 прошел конкурс
Ольга Муравлёва
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В детской библиотеке №36 Ленинского района Саратова 19 октября прошел конкурс «Наш талантливый читатель» совместно с детским журналом «Лучик». Также свою поддержку в проведении оказал депутат Саратовской гордумы Вячеслав Тарасов. Цель мероприятия — привить школьникам любовь к чтению.

Участники конкурса — ученики 2–4 классов — должны были пройти различные творческие испытания. Ребята рассказали о своей любимой книге, представили иллюстрации и разнообразные поделки к ней. Подготовили выразительное чтение и презентацию.

От журнала «Лучик» детям провели викторину, также задавали различные вопросы по литературным произведениям.

Участники и победители были награждены грамотами, дипломами и подарками, а класс наградили полугодовой подпиской на журнал.

- Любовь к чтению, привитая с детства, сопровождает человека на протяжении всей жизни. И время, потраченное на чтение, непременно окупится с лихвой, потому что книга учит человека мыслить категориями высшего порядка, адекватно оценивать ситуацию и свою роль в жизни, книга учит человека думать и принимать решения, способствует формированию собственного, уникального философского взгляда на мир, — отметил депутат Вячеслав Тарасов.

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